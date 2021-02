Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

immerhin 7 Positionen mittlerweile auf grün.., das ist das erste minimalziel das möglichst 80 % der Titel noch in diesem Jahr (bis November) auf "grün" gehen.. bleibt abzuwarten wie sich die US-Sanktionslisten für viele Chinesische Titel weiterhin auswirkt. Das "Kauf"-Verbot hat uns ja diesese "Einstiegskurse" bescheert. Die ab November eintretenden Verkaufs-Verbote werden den Handel der Chinesischen Papiere wohl nicht beflügeln, andererseits sind solche "einseitigen" Beschränkungen selten mit Erfolg gekrönt. Irgendwann werden die Märkte wieder harmonisiert, werden bzw. muss die USA Zugeständnisse an CHINA machen, dann freuen sich die, welche in diesem Augenblick schon investiert sind. Es gibt in diesem "Wirtschaftskrieg" - so muss man ihn fast nennen, sicher mehrere denkbaren Szenarien. Ich bevorzuge jenes, in dem der Stärkere vorangeht und das wird China sein. Ich hoffe dabei das die USA als große Wirtschaftsmacht, diese Entwicklung positiv mitgestaltet und nicht erfolgsverwöhnt und eitel auf ihrem hegemonialen Ross verbleibt. Auch für Europa und insbesondere Deutschland gilt es hier die Hausaufgaben zu machen. Tatsache ist aber leider, das CHINA (mit welchen Mitteln auch immer) hinsichtlich der Effizienz schon an den alten Wirtschaftsmächten vorbeigezogen ist und sich diese Tatsache früher oder später bahnbrechen muss.