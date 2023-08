The Last Bear Standing

Bei einer Podiumsdiskussion von Profitradern blieben mir folgende Worte im Gedächtnis: "70% der Trader schaffen es nicht erfolgreich zu sein, für die restlichen 30% ist es nur ein Spiel um die besten Plätze." Seit ich vor einigen Jahren vom Lager der Langzeitinvestoren zum Trading kam, fand ich vor allem im scalping meine Passion. Ich will diese Plattform vor allem nutzen, um mir "einen Namen zu machen", bzw. eine Marke aufzubauen. Ich werde versuchen in diesem wikifolio so oft wie möglich zu handeln, jedoch haben mein privates Depot und mein Job ganz klar Vorrang. Wenn ich nicht scalpe, werde ich entgegen des wikifolio Titels permanent long investiert sein. Beim scalping bevorzuge ich dagegen short Positionen, vor allem in Phasen hoher Volatilität. Anlageuniversum: gesamtes Universum Haltedauer: wenige Minuten/Stunden/Tage/Monate oder Jahre Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Ich bin in den im Anlageuniversum enthaltenen Wertpapieren regelmäßig selbst investiert und ich handle die Positionen aktiv long und short. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Risikohinweis: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, allen voran Aktien Nebenwerte und Derivate, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zum totalen Verlust des eingesetzten Geldes oder auch zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ergänzend weise ich darauf hin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halte und auch jederzeit auflösen kann.