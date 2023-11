Ralf_Thelen

Ich habe vor am Boden liegende Aktien langsam einzusammeln und handele ausschließlich mit Aktien. Erst klein anfangen und wenn man Sieht das ein guter Einstiegspunkt ist etwas größer. Aufgeteilt auf 10-100 Aktien US und EU. Das halten von Aktien ist Langfristig gesehen, aber ab und zunehmend. Ich schaue was die unternehmen machen z.B. H2, Energie und alles was immer gebraucht wird.