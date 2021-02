ZUKUNFTSVISION-2040

Handelsidee

Die Zukunft dieser Welt sieht komplett anderst aus, als das was wir gewohnt sind, wer nicht am Ball bleibt geht unter. Ein Beispiel ist die Photoindustrie, wer dachte vor 30 Jahren, dass es den legendären Film so nicht mehr geben wird? Innovation heisst die Devise, oder wer schreibt heute noch auf einer Schreibmaschine? Die Zukunft verspricht vieles, es sei dahingestellt, ob alles in der Zukunft besser ist, aber wer nicht Schritt hält, geht unter. Die Zukunft heisst 5G, selbstdenkende Computer und fliegende Autos und Motorräder die sogenannten hooverbikes und hoovercars. Mein neues Wikifolio denkt genau in diese Richtung und ist wieder mal ein langfristiges Wikifolio, mit der Option, marktgerecht zu reagieren bei Bedarf. Den bemannten Flug auf den Mars, werden einige von uns nicht mehr erleben, aber die Menschheit ist jetzt bereits innovativ genug, dieses zu ermöglichen, es wird lediglich noch an einem Sicherheits Konzept gefeilt. Bin gerade selber gespannt, wie mein fertiges Portfolio aussieht, aber ich habe dazu gelernt und hoffe, ich kann einige damit zufrieden stellen. mehr anzeigen