TrAIdvisor Swing

Handelsidee

TrAIdvisor steht für Trade Advisor using Artificial Intelligence

"Künstliche Intelligenz gepaart mit menschlicher Fundamental- & Chart-Analyse" würde die Methode dieses Wikifolios wohl am Besten auf den Punkt bringen.

In diesem Depot befinden sich historisch starke Aktien, welche sich aufgrund ihrer Volatilität für diese Tradingstrategie bewähren. Ausschließlich Titel, welche die kritische Fundamentalanalyse bestanden haben, schaffen es als Kandidat in den Wikifolio.

Die Künstliche Intelligenz (KI) schätzt optimale Kauf- und Verkaufszeitpunkte ab. Hierbei gilt es zu beachten, dass die KI auch bei zu stark steigenden Kursen verkauft, da dieses Verhalten für die gewählten Titel untypisch ist und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unmittelbar ein stärkerer Fall bevorsteht. Die KI prognostiziert den optimalen Zeitpunkt, um in der steigenden Flanke auszusteigen. Der Einstieg erfolgt nachdem ein temporärer Tiefpunkt erreicht wurde und ein Aufwärtstrend wieder eindeutig erkennbar ist.

Eine gekaufte Aktie wird durchschnittlich nach ein paar Tagen, typischerweise innerhalb einer Woche, wieder verkauft.

Zudem wird das Depot mit aktuellen trendstraken Aktien aufgefüllt. Hierzu zählen beispielsweise Stocks aus den Bereichen erneuerbare Energien, Technologie, China, ... Bei diesen Aktien handelt es sich zum Teil auch um gehebelte Produkte. Jedoch machen diese riskanten Titel einen bewusst geringen Anteil im Depot aus. mehr anzeigen