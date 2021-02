Der Beste Community Trader

Handelsidee

Es sollen Hebelprodukte auf Indices, Aktien, Währungen und Rohstoffe gehandelt werden.

Ein Handel ist sowohl in Long als auch in Shortpositionen möglich.



Die Haltedauer kann grundsätzlich von sehr kurz bis mittelfristig variieren, abhängig von der Signallage und dem gehandelten Produkt.



Als Grundlage für Handelsentscheidungen soll die technische Analyse unter Verwendung von Candlesticks in verschiedenen Zeithorizonten dienen. Bei der Trend- und Formationsanalyse werden in der Regel zusätzlich Indikatoren, wie zum Beispiel der MACD genutzt, um anstehende Wechsel zwischen den verschiedenen Trendphasen und deren Intensität möglichst frühzeitig erkennen zu können. mehr anzeigen