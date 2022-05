Sustainable-Growth Opportunities

Die Auswahlkriterien für die Aktien dieses Wikifolios sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und Innovativität des Geschäftsmodells. Vorrangig wird investiert in Aktien international börsennotierter Unternehmen, die meiner Ansicht nach eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Darüber hinaus sind signifikante Wettbewerbsvorteile der entsprechenden Unternehmen wichtig, die in Form von Netzwerkeffekten, Economies of Scale, hohen Wechselkosten, Technologievorteilen oder Markenbekanntheit vorliegen müssen. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer Ziele, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals, leisten wollen. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexibel geographische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.