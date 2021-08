Europe Quality Invest

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll eine Partizipation an europäischen Kapitalmärkten ermöglichen. Daher soll grundsätzlich in europäische Titel investiert werden. Wachstumsorientierte Anlageklassen wie Aktien sollen bevorzugt werden. Ein Investment in ETFs kann zur Diversifikation beitragen und deshalb erwogen werden. Kursstabilere Werte wie Anleihen, Gold z.b. mittels ETCs oder Immobilien z.B. durch Immobilienfonds können das Wikifolio ergänzen. Insbesondere Anlageklassen mit wenig Korrelation zum Aktienmarkt können zu einer höheren Diversifikation beitragen und möglicherweise Kursverluste ausgleichen. Anlageentscheidung sollen überwiegend durch fundamentale Analyse getroffen werden. Aktuelle Marktgegebenheiten z.B. Quartalszahlen sowie strategisches Management mit zukunftsorientierten Ausblick sollten berücksichtigt werden. Dabei sollen Titel mit potenzieller Outperformance ermittelt werden. Es wird angestrebt die Werte durchschnittlich mittel- bis langfristig zu halten. mehr anzeigen