F-Score Europa

In diesem Portfolio sollen Werte nach der Formel von Piotroski, dem F-Score gehandelt werden. Dieser Handel zieht in der Regel darauf ab, unterbewertete Aktien mit finanziell gesunden Unternehmen zu finden. Über einen Scanner soll fortlaufend ermittelt werden, welche Aktien in Frage kommen und dementsprechend im Abstand von einigen Wochen kontrolliert werden.