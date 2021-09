Alle unter einem Dach

Handelsidee

Dieses Dach-Wikifolio vereint sowohl das Talent starker Trader und Spekulanten als auch die kluge Vorraussicht und auch die kluge Vorsicht geschickter Portfoliokomponisten.



Trader welche mit hohen Cash-Quoten verbleiben und nur dann punktuell in den Markt gehen wenn die Marktlage einen gelungenen Trade in Aussicht stellt erzielen immer wieder gute Gewinne und liefern astronomische Outperformance.



Gleichzeitig bieten diversifizierte Aktienportfolios eine Investition in echte und fundamentale Werte und können eine langfristige Aufstiegspartizipazion mit sich bringen. Gute Vorrausschau und langfristige Trends machen nicht nur Freude sondern bringen auch eine überproportionale Gewinnmitnahme.



Dieses Wikifolio möchte den Versuch wagen, gutes aus beiden Herangehensweisen zu vereinen um damit sowohl Trading-Aktivität als auch Portfoliomanagement zu einer Performance zu akkumulieren.



Die Wikifolios welche Teil sind, habe ich nach persönlicher Einschätzung der Technik und Entscheidungsfindung aber auch nach Zusammenstellung und Performance gemessen.

Als Vergleichsindex habe ich in der Regel den NASDAQ herangezogen und nur Wikifolios aufgenommen welche bisher den NASDAQ geschlagen haben.



Ich hoffe so eine ausgewogene Mischung und eine gute Performance als ein investierbares Wikifolio anbieten zu können. mehr anzeigen