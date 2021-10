Handelsidee

Entsprechend meiner Erfahrungen als Privatanleger mit unterschiedlichen Investments in Branchen der Technologie mit der besonderen Berücksichtigung in Richtung einer ökologischen Nachaltigkeit möchte ich meine über Jahre herausgebildete Auswahl von Wertpapieren als wikifolio-Musterdepot MetaTechVision zusammenstellen, bei denen ein gewichtiger Anteil zu den Branchen zählen, die eine Weiterentwicklungen bzw. Lösungen mit dem Ziel einer Co2 Reduzierung im Fokus haben, gleichzeitig aber auch Wertpapiere, die einen globalen Strukturwandel im Bezug auf Mobilität, Gesundheit, Freizeit oder einer leistungsfähige Digitalisierung in allen Lebensbereichen voranbringen. Der Fokus liegt dabei auf Wachstum- oder chancenorientierte Aktien, ETF und Fonds. Es wird angestrebt, die Wertpapieranteile überwiegend gleichgewichtet auf Einzelwerte, Fonds oder ETF aufzuteilen, um eine möglichst große Diversität zu erreichen, und damit zu erwartende Synergieeffekte zu generieren. Das Portfolio hat das Ziel, damit möglichst breitaufgestellt an technologischen Erneuerungen und zu erwartenden technolgischen Neuausrichtungen teilzuhaben, gleichzeitig aber das Risiko insgesamt für den Anleger*in mit einer abgestimmten Verteilung in Einzelwerte, Fonds und ETF entscheidend zu reduzieren, bei einer aber weiterhin als Maxime bestehenden wachstums- und chancensorientierten Ausrichtung. Um das nachhaltig zu unterstützen, wird mein Wikifolio mit globlen Wachstums-und Finanzwerten, Aktien der Biotechnologien, Fonds aus der Private Equity und Aktien bzw. Rohstoffwerte ergänzt und das Depot zeitweise einem ETF als Leveraged 2x auf Index NASDAQ erweitert, die das Investment wertsteigernd im Aufwärtstrend unterstützen kann.

Die Entscheidungsfindung überwiegend basiert auf Kenntnisse und Beobachtungen des Marktes und sukesssive eine Ausrichtung dahingehend, ob Branchen oder Werte im Grundsatz als zukunftfähig und ihre Entwicklung als marktführend eingestuft werden können. mehr anzeigen