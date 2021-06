Lost opportunity gain

Handelsidee

Dieses Handelskonzept basiert auf meiner soliden Erfolgsbilanz von beispiellosem schlechtem Timing beim Aktienverküfe. Sie alle wissen es, Sie verkaufen eine Aktie, nur um zu beobachten, wie sie ein paar Monate später 100-200% gewinnt. Da meine Investitionen von normalen Handlungen und Analysen mit gesundem Menschenverstand getrieben werden und der Aktienmarkt nichts davon möchtet, wird dies sehr erfolgreich sein (oder mein Pech wird enden).



um es mit einem berühmten Filmzitat zusammenzufassen:

"Today my loss is your gain"

Will Emerson, Margin Call