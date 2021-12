NFT und DeFi Values

Handelsidee

Dieses wikifolio soll in der Regel in ausgewählte ETPs, ETNs, ETFs oder Aktien von Unternehmen im Umfeld Non-Fungible Token (NFTs) und Decentralized Finance (DeFi) investieren. Dieser Bereich bietet meiner Meinung in Zukunft überdurchschnittlichen Wachstumsperspektiven. Anlagezertifikate können ggf. beigemischt werden.



Sentimentanalyse (wie Stimmungsindikatoren, Investors Intelligence, Contrary Opinion) und Elliott-Wellen-Theorie (wie Korrekturwellen, Fibonacci-Zahlen als Grundlage des Wellenprinzips) sollen zur Entscheidungsfindung dienen.



Die Strategie ist langfristig ausgelegt. mehr anzeigen