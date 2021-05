Entspannt mit langfristigen OS

Handelsidee

Investiert werden soll in der Regel in langfristige Optionsscheine und Aktien von Unternehmen, die in ihrem Kerngeschäft aus meiner Sicht eine langfristig stabile Gewinn- und Umsatzentwicklung besitzen.

Die Optionsscheine sollen in der Regel beim (ersten) Kauf eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr besitzen. Nachkauf ist möglich.



Aus betriebswirtschaftlicher Sicht soll die Analyse schwerpunktmäßig anhand der Fundamentaldaten erfolgen. Das jeweilige Marktumfeld, wie auch die Gesamtmarktlage, sollen ebenfalls Beachtung finden. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein.



Nicht investiert werden soll möglichst in:

- Rüstungsunternehmen

- Energieversorger, die Kern- oder Kohlekraftwerke einsetzen

- Unternehmen, die mit Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werden

- Unternehmen, die Tierversuche zum Test ihrer Produkte anwenden

- Rohstofferzeuger, die durch Umweltschäden (z.B. verseuchte Böden) und fehlende Nachhaltigkeit aufgefallen sind mehr anzeigen