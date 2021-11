Risiko mit Hebelprodukten

Handelsidee

Bei diesem Wikifolio sollen überwiegend Hebelprodukte zum Einsatz kommen.

Der Schwerpunkt liegt hier bei Optionsscheinen, Knockouts und sonstigen Zertifikaten welche das gesamte Anlageuniversum umfassen.



Auch gute ETF können im Wikifolio vertreten sein.



Es können aber auch aussichtsreiche Einzelwerte ins Wikifolio aufgenommen werden.



Die Haltedauer kann je nach Produkt sehr kurz sein.

Ziel ist es je nach Marktlage schnell zu reagieren und den optimalen EInstieg zu finden, was jedoch den wenigsten gelingt.



Das Risiko ist hierbei recht hoch und daher nur für solche Anleger geeignet, die bereit sind dies in Kauf zu nehmen.



Es wird empfohlen pro Anleger maximal 200 Euro in dieses Wikifolio zu investieren, da eventuell auch ein Totalverlust in Kauf genommen werden muss.



Ich werde jedoch bestrebt sein dies zu vermeiden.

