Das wikifolio ValueSurfing Beat Him No.1 soll seinen Referenzindex, den deutschen Aktienindex DAX, outperformen. Investiert wird ausschließlich in die 40 jeweiligen Aktien des DAX. Es gibt keine Vorgabe, zu wieviel Prozent das wikifolio in cash oder in Aktien investiert sein muss. Es gibt ebenso keine Vorgabe für die Größe einzelner Aktien-Positionen. Die Technik des ValueSurfings soll für die Auswahl der einzelnen Aktien und ihrer Positionsgrößen zum Einsatz kommen. Diese Technik berücksichtigt sowohl fundamentale als auch technische Aspekte des Marktes. Der Einsatz von Derivaten, Optionen und Zertifikaten ist ausgeschlossen.