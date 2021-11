Handelsidee

In diesem Wikifolio werden wird beabsichtigt, die ETFs nach der Wirtschaftsleistung der einzelnen Regionen innerhalb der Weltwirtschaft zu gewichten. Durch den MSCI World und MSCI All Countries World Index wird die Weltwirtschaft leider nicht korrekt abgebildet. Das Rebalancing wird 2 Mal im Jahr vorgenommen, nachdem die Wirtschaftsdaten der Länder veröffentlicht werden (in der Regel Ende Juli und Ende Januar).



