TOP 10 Global Employers

Handelsidee

Dieses Wikifolio konzentriert sich auf die Unternehmen im Dow Jones Global Titans 50 mit der höchsten Mitarbeiterzufriedenheit (nach Indeed). Die Idee dabei ist, dass zufriedene Angestellte wahrscheinlich mehr Leistung erzielen als unzufriedene und damit die Rendite ihres Unternehmens verbessern.

Um eine ausreichende Anzahl an Bewertungen zu erhalten konzentriert sich das Wikifolio auf den Dow Jones Global Titans 50. Es werden die 10 Dow Jones Global Titans 50-Unternehmen mit der höchsten Mitarbeiterbewertung bei Indeed (min. 100 Bewertungen) herangezogen. Bei Gleichstand werden die übrigen Unternehmen mit aufgenommen.

Die im Wikifolio enthaltenen Unternehmen sollen einmal im Jahr angepasst werden. Das Portfolio soll möglichst gleichgewichtet sein, die Gewichtung soll einmal im Quartal angepasst werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen