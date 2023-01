Datrader0002

Anlageentscheidungen werden in der Regel unter der Berücksichtigung der technischen Analyse (z. B. Trendbestätigungen, Dojis, Dreiecke, etc) getroffen. Auch kann die fundamentale Analyse, basierend auf externe Geschehnisse und Einflüsse wie auch Branchenentwicklungen oder Jahresabschlüsse, zu Entscheidungen führen. Des Weiteren soll auch die aktuelle Nachrichtenlage berücksichtigt werden. Es sollten maximal 20 Prozent in hochrisikoreiche Papiere wie Optionsscheine oder andere Hebelprodukte, gehandelt werden. Für diese Zertifikate ist der Anlagezeitraum eher kurzfristig gedacht. Das übrige virtuelle Kapital wird in der Regel in ETFs, Fonds, Hotstocks und oder Aktien platziert. Hier sollten die Positionen überwiegend langfristig gehalten werden. Das Wikifolio soll möglichst in Deutsche Titel investieren, kann aber auch europäische oder internationale Werte enthalten.