Stabilitaet und Kontinuitaet

Bei diesem Dachfonds liegt der Schwerpunkt der Beteiligungen auf Wikifolios mit einer kontinuierlich stabilen Entwicklung in der Vergangenheit. Jedoch wir nicht ausgeschlossen, dass auch in aktuelle Themenfonds investiert wird, die mittel- bis langfristig Erfolg versprechen. Die Wikifolios sollen seit mindestens 5 Jahren bestehen. Bei der Auswahl der Fonds wird darauf geachtet, dass die Volatilität auch in schwachen Börsenphasen möglichst geringe Rückschläge aufweisen.