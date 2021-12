Trendaktien ETFs und Kryptos

Handelsidee

Dieses wikifolio soll meine über die letzten 15 Jahre gemachten Erfahrungen aus dem Handel mit Aktien, ETFs und Kryptos zu einem kompetitiven Produkt vereinen. Hauptanteil sollen Aktien sein, die im Regelfall den Gesamtmarkt outperformen. Im Vordergrund steht die techn. Chartanalyse, die ich seit Jahren als Kryptodaytrader erfolreich anwende. Hier sind Breakouts, Trends & Reversals mit Indikatoren wie EMAs, Fibonacci Retracements, relat. Volumen und Divergenz meine erfolgreichsten Setups.



Neben den Aktien sollen Kryptoassets, aufgrund des größten Gewinn-Risiko-Verhältnisses einen je nach Marktphase kleinen bis mittleren Anteil darstellen. Der Großteil soll hier in etablierte Kryptos gehen, die ein konstantes Wachstum aufweisen. Meine Mitgliedschaft in Tradingcommunitities verhilft mir über diverse Trends frühzeitig informiert zu sein.



Aktien und Kryptos werden durch (gehebelte) ETFs und Edelmetalle ergänzt, damit mögliche Volatilität abgefedert wird. Ein Stop-Loss wird variabel eingesetzt, um einzelnen größeren Verlusten und längeren bärischen Phasen entgegenzuwirken.



Der Zeithorizont ist generell mittel- bis langfristig angelegt. Durch die Identifikation von (Mega-) Trends wird schon frühzeitig in Titel investiert, die besonderes Potential aufweisen. Hierbei hilft mir mein Investorennetzwerk und meine Leidenschaft für Vwl, Finanzen, Innovation, Nachhaltigkeit und Trends. Teil eines Mining-Netzwerkes zu sein, erlaubt es mir attraktive, wenig bekannte Titel aus dem Rohstoffsektor zu kaufen. Um das Ganze zu einem in sich stimmigen Produkt zu vereinen und keine „Fundamentals“ zu übersehen, lese ich darüber hinaus noch regelmäßig Fachpublikationen, höre Podcasts (Lars Erichsen, Finanzfluss, Saidi, Hell,..) und folge Investmentexperten über diverse Kanäle.



Aktives Managen des Portfolios ist aufgrund der sich schnell ändernden Trends notwendig. Anlagetechnische Beschränkungen soll es nur ganz wenige geben, da der Großteil des Portfolios in Wachstumsmärkten sein soll. mehr anzeigen