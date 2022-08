Basic Investment

Mein Portfolio dient dem langfristigen Kapitalaufbau und soll nahezu nur Einzeltitel beinhalten. ETFs werden lediglich im Edelmetallsektor oder eher selten zur Absicherung (Short) im kleinen Rahmen genutzt. Die fundamentale Situation überwiegt in der Auswahl der Aktien, außerdem versuche ich eher Unternehmen aus der 2,oder 3. Reihe auszuwählen. Dauerndes Trading wird vermieden. Warum das Portfolio? In der Auswahl der ETFs war ich zumeist unzufrieden mit der Auswahl der Titel, der Gewichtung und der Bewertung der Indizes in der Gesamtbetrachtung.