Hektischer Pantoffel mit Puffer

Handelsidee

Das Wikifolio ist inspiriert durch den



Ansatz zur Bildung einer kapitalbasierten Rente im Blogbeitrag von Professor Mittnik (https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/kapitalbasierte-altersvorsorge)



Pantoffelansatz



Dividendenansatz, insbesondere basierend auf dem DivDAX bzw. vorzugsweise deutschen Aktien, damit die Dividendenzahlungen dem Wikifolio gutgeschrieben werden. Insbesondere durch Investitionen in ETFs kann aber auch das Partizipieren an ausländischen Werten realisiert werden.



Um den Zu- und Abfluss beim "Rentenansatz" abzubilden, wird es stets eine größere Cash Position geben, aus denen die anderen fortlaufend Positionen aufgebaut werden. Zumindest Teile der Gewinne aus den andern Positionen kommen dazu auch wieder ins Cash. Dies erfolgt mindestens durch gelegentliche Umschichtungen a la Pantoffelansatz. Besondere Marktsituationen/Chancen können zu weiteren Umschichtungen und ((Ver-)Käufen führen.



In besonderen Phasen ist auch eine zumindest zeitweise 100% Cash-Postition möglich.