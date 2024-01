StGr - Growth and Opportunity

Fokus 1 (ca. 30%): Aktien-Fonds / -ETFs mit niedriger Volatilität und charttechnisch stetiger, hoher historischer Wachstumschance. --> Ziel: 3 Fonds/ETFs Fokus 2 (ca. 30%): Investment in Einzeltitel mit besonderes starkem und historisch stabilem Wachstum. Diese Einzeltitel sollen zusätzliche Chancen bieten. --> Ziel: 6 Einzeltitel Fokus 3 (ca. 40%): Investment in Aktien mit Rebound Chancen, d.h. charttechnisch ist in der Chart Historie (mindestens 5-10 Jahre) erkennbar, dass der Aktien Preis regelmäßige Auf-/Abbewegungen (Oszillationszyklen) ausführt. Auswahlverfahren: Aktien sollten langfristig (mindestens 5-10 Jahre einen linearen Trend aufweisen) + regelmäßige Oszillationszyklen aufweisen. Ziel ist es, in einem Oszillationszyklus im Tiefpunkt in Aktientitel zu investieren und im Hochpunkt wieder mit Gewinn zu verkaufen. Beim Kauf wird meine 1/3-2/3-Regel angewendet, sprich es wird zunächst 1/3 des geplanten Investments in den Einzeltitel in einem Tiefpunkt eingesetzt und im Falle eines unerwarteten Kursrutsches von unter 15-20% werden die übrigen 2/3 des geplanten Investments als Nachkauf eingesetzt (dies bietet zusätzliche Chancen, eine Art Cost-Average-Effect, die unerwartete negative Ereignisse etwas abfedern). --> Ziel: 4-8 Einzeltitel Nicht investiertes Geld soll in einen Geldmarkt-ETF angelegt werden, um auch hier eine sichere Rendite nebenbei zu erzielen.