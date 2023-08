MI Technology High Performance

Meine Handelsidee ist in starken Marktphasen die Aktien aus dem NASDQ100 und USA 200C zu filtern und nur die besten 15 Aktien im Depot zu haben. Anpassung des Depots findet alle 3 Monate statt, ist eine Aktie nicht mehr unter den Top 15 wird Sie ersetzt. Weiterhin gibt es eine Börsenampel auf Basis des S&P500 und damit ist Gewährleistet das in Crash Phasen das Depot komplett geräumt wird und erst wieder investiert wird sobald die Ampel auf grün springt. Für die Aktien Auswahl nutze ich das Morning Star Datenpaket und durch Backtest hat dieses Depot in den letzten 30 Jahren 18% im Durchschnitt erwirtschaftet.