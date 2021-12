Zukunftsthemen diversifiziert

Handelsidee

Ziel: Diversifizierte Strategie aus einer bunten Mischung verschiedener Zukunftsthemen zu erstellen

Haltedauer: Lang

Risikoneigung: Hoch

Anlagewerte: Vornehmlich Aktien-ETFs, aber auch in begründeten Fällen Fonds möglich.

Es werden physisch replizierende ETFs synthetisch replizierenden vorgezogen. Zudem wird auf eine möglichst günstige TER geachtet.



Themen:

- Erneuerbare Energien

- Automation & Robotics

- Internet of Things

- Future of Food

- Dispruptive Technologien

- Fintech

- Blockchain

- Biotechnologie

- Smart City

- Cybersecurity

- Wasser

- Elektromobilität

- Cloud Computing

- Digitalisierung

- Wasserstoff - Wertschöpfungskette

- Wasserstoff

- Wertschöpfungskette Batteriezellenproduktion

- Mobile Payments mehr anzeigen