Mid und Small Caps mit Chancen

Es wird in Mid- und Small-Caps investiert, die meiner Meinung nach eine hohe Chance aufweisen, überdurchschnittlich zu wachsen. Dabei sind sowohl größere Mid-Caps als auch sehr kleine Small Caps möglich - also eine große Spannweite. Dabei sind einige Werte sehr spekulativ. Es soll vermieden werden, in Unternehmen zu investieren, die (gemessen an der Marktkapitalisierung) einen großen Anteil an den Leitindizes der jeweiligen Volkswirtschaft haben.

Das A und O dieser Strategie ist Diversifikation und Streuung. Dies erfolgt in Bezug auf die Anzahl und Konzentration der Werte, von Branchen, der Länder und den Größen der Unternehmen. mehr anzeigen