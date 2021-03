big fishes investing

Handelsidee

Value Investing: Wir schwimmen mit den grossen Fischen und halten uns an diese. Nur Stocks mit solider Entwicklung und langfristig erfolgreicher Strategie kommen in den Korb.



Wir analysieren die die Entwicklung der am grössten investierten Anleger, hinterfragen die Entscheidungen und investieren nur bei ausreichend Erfolgsaussicht. Zockeraktien und Firmen mit negativen Margins werden nicht aufgenommen. mehr anzeigen