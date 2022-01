Handelsidee

Das wikifolio "All you need" soll weltweit in Aktien investieren und kann auch Cash und/oder ETFs/Fonds auf Indizes, Krypto´s und/oder Staatsanleihen enthalten. Alle Dividenden, Ausschüttungen und anfallende Kursgewinne, die im wikifolio anfallen, sollen reinvestiert werden.



Es ist beabsichtigt in Aktien aus den Branchen Digital/Internet, Ernährung, Gesundheit, Handel, Hygiene, Konsumgüter, Mischkonzerne und Versorger (i.W. Clean Energy) anzulegen. Aktien aus den Branchen Alkohol, Banken, Chemie, Drogen, Industrie, Medien, Öl & Gas, Rohstoffe, Rüstung, Software, Tabak und Versicherungen sollen generell nicht im Portfolio enthalten sein. ETFs/Fonds sollen im Wesentlichen die gleichen Kriterien erfüllen, können jedoch im Einzelfall davon abweichen.



Es sollen die Aktien ausgewählt werden, die nach meinen Kriterien eine langfristig positive Unternehmensentwicklung vorweisen können und möglichst kontinuierliche und am besten steigende oder in etwa gleichbleibende Dividenden ausgeschüttet haben.



Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein. Meine eindeutigen, maschinell anwendbaren Kriterien der technischen und fundamentalen Analyse sollen für den Kauf und Verkauf der einzelnen Aktien und ETFs/Fonds genutzt werden. Hierbei handelt es sich um Chart- und/oder quantitative Analysen. Die Kriterien sollen mehrfach pro Jahr auf das gesamt Anlage-Universum angewendet werden. Dabei soll das wikifolio in bis zu ungefähr 30 Aktien investieren.



Der Versuch einer Absicherung und Diversifizierung des wikifolios soll je nach Marktlage mit ETFs/Fonds möglich sein. Auch für ETFs/Fonds sollen meine eindeutigen, maschinell anwendbaren Kriterien für den Kauf und Verkauf genutzt werden. mehr anzeigen