Auto - was sonst

Nach zwei Jahren Lockdown (2020, 2021) und ein drittes Jahr Krieg in Osteuropa (2022) befinden sich die Auto-Zulieferer in der Krise. Lieferketten sind teilweise unterbrochen, die Politik im Umbruch (vom Westen zum Osten) sowie weitere Lockdowns nicht auszuschliessen. In diesem Umfeld gibt es interessante Möglichkeiten. Wenn auch riskant. Insbesondere riskant sind die westlichen Währungen € und Co., die nachhaltig zerfallen. Wiederholen sich die 1920er Jahre?