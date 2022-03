Handelsidee

Idee

Idee des wikifolios BoersenPapa ist es, die Handelsentscheidungen meines Vaters abzubilden und zu kommentieren. Wenn es um Börse geht, ist er mein Leitbild. Denn er ist seit den 90er Jahren bereits erfolgreich am Börsengeschehen beteiligt und schafft jährliche Renditen zwischen 5% und 30%.



Aktienuniversum

Das wikifolio fokussiert sich auf Aktien, überwiegend aus dem deutschen Raum. Vereinzelt können US-Werte oder chinesische Unternehmen dazukommen. Es gibt dabei keinen Branchen-Fokus. Viele der gekauften Aktien sind BlueChips, einige Nebenwerte können zeitweise im Portfolio sein.



Strategie

Die Handeslstrategie ist ein Mix aus Value-Investing, Makroökonomie und Marktkenntnis. Unterbewertete Aktien werden gekauft, überbewertete verkauft. Für Details, schaue gerne in die letzten Kommentare.



Haltedauer

Die Haltedauer der einzelnen Werte kann zwischen 3 Monaten und mehreren Jahren variieren. Es wird keine Buy and Hold Strategie verfolgt und es kommt immer zu Bewegung im Portfolio.



Informationsquellen

Als Quellen zur Entscheidungsfindung dienen klassische Kanäle, wie publizierte Finanzdaten, berichte aus Handelszeitschriften, online-Medien etc. mehr anzeigen