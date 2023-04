Bitcoin und Krypto Zyklisch

Das Wikifolio soll in der Regel in Bitcoin- bzw. Kryptoassets wie Zertifikate, ETCs, ETFs und Aktien investieren. Die Investitionsquote soll in Bärenmärkten stetig angehoben werden und in zyklischen Bullenmärkten abgebaut werden. Ein vorübergehender Cashbestand von 100% soll möglich sein. Bevorzugter Basiswert soll hierbei Bitcoin bzw. Kryptos sein. Für die Anlageentscheidungen soll grundsätzlich die technischer Analyse in Verbindung mit zyklischen Modellen genutzt werden. Die Haltedauer soll in der Regel mittel-bis langfristig sein.