Contango Longterm

Handelsidee

Tradingziel

----------------

Vordergründiges Ziel soll im langfristigen Vermehren des Depotwertes bestehen.



Tradingstrategie

--------------------------

Die Strategie ist angelehnt an technologischen Qualititäsprodukte von innovativen Wachstumsunternehmen, die sich stark an aktuelle Zukunftsthemen und an die stetigen Bedürfnisse von Personen und Unternehmen orientieren.



Aktienuniversum

--------------------------

Gehandelt wird vordergründig Long mit Aktien aus den USA, die alle an der NASDAQ gelistet sind. Alle Werte unterliegen einem sehr gut ausgewählten Verfahren, welches nach Qualität und auch nach Wachstum gefiltert wurden.

D.h. alle Aktien haben u.a. folg. Merkmale:

- stetiges Umsatzwachstum und Umsatzstabilität der letzten 5 Jahre

- stetiges EPS-Wachstum und EPS-Stabilität der letzten 5 Jahre

- mind. 20%iges EPS-Wachstum des letzten Quartals ggü. dem Vorjahresquartal

- Eigenkapitalrendite (Return of Equity) >20%

- Rendite auf das eingesetzte Kapital (Return on Capital Employed) >12%

- Kursvolatilität <7%

- Durchschnittliche Jahresperformance >20%

- Historische Kursstabilität der letzten 10 Jahre >80%

KUV und KGV spielen bei den Unternehmen eine untergeordnete Rolle, da diese beiden Parameter bei Wachstumsunternehmen keine gravierende Rolle spielen.



Positionsmanagement

--------------------------------

Max. 20 Aktien zu je 5% Depotgewichtung sollen stets im Depot enthalten sein.

Sollten weitere Unternehmen mit den o.g. Parametern recherchiert werden, wird die performanceschwächste Aktie im Depot ausgetauscht.



Haltedauer

----------------

Solange der technologische und fundamentale Trend der Qualitätsaktien aktiv ist, sollen die Positionen viele Jahren gehandelt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es zwischendurch eine Marktkorrektur oder einen Crash gibt. Ziel ist die Ausnutzung des Zinseszinseffektes über möglichst viele Dekaden. mehr anzeigen