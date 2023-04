CryptoChancez

Es soll in diesem Wikifolio in Kryptowährungen investiert werden, allen voran in die großen Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum, da diese das geringste Verlustrisiko bergen. Dabei sollen auch kurzfristigere Auf- und Abschwünge genutzt werden und Positionen an vermeintlichen lokalen Hochs verkauft werden. Genutzt werden sollen dabei hauptsächlich ETPs. Die Handelsentscheidungen werden aufgrund von fundamentaler Analyse getroffen, sowohl des Krypto- als auch des Gesamtmarktes.