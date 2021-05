WoW Crypto Traders Invest

Handelsidee

Motto: Spekulieren mit Kryptowährungen bei kalkulierbarem Risiko.

In diesem Dachwikifolio (Wikifolio of Wikifolios = WoW) ist beabsichtigt überwiegend Wikifoliozertifikate zu bündeln in denen das AKTIVE TRADEN der Kursentwicklung von Kryptowährungen eine zentrale Rolle spielt.

Zwecks Diversifikation sollen in diesem Dachwikifolio dabei unterschiedliche Tradingideen (beispielsweise Momentum- und Trendfolgekonzepte, Event- und Swingtrading, Sentimenttheorie, mathematische Algorithmen einschließlich künstlicher Intelligenz etc) und möglichst viele verschiedene Kryptowährungen berücksichtigt werden. Schlüsselpositionen sollen Wikifoliozertifikate sein, welche von ERFAHRENEN TRADERN betreut werden und in denen ein AKTIVES RISIKOMANAGEMENT betrieben wird ! Wikifoliozertifikate in denen eine Buy-and-Hold Strategie verfolgt wird, sollen nur dann aufgenommen werden wenn ihre Zusammensetzung zu einer sinnvollen Diversifikation (und somit zur Risikostreuung) des Gesamtportfolios beträgt. Zum Zwecke von Risikokontrolle sollen in diesem Dachwikifolio zudem sämtliche Einzelpositionen zusätzlich mit einem dynamischen Stop-Loss abgesichert werden. Entsprechend einem zumindest mittelfristigen Anlagehorizont wird angestrebt die Kernpositionen dieses Dachwikifolios über viele Monate zu halten. Dennoch soll das Gesamtportfolio mindestens einmal pro Woche überprüft und die Gewichtung der Einzelpositionen gegebenenfalls angepasst werden: Wikifoliozertifikate mit niedriger Volatilität und stabilem Aufwärtstrend sollen tendenziell höher gewichtet als solche mit hoher Volatilität (die Wichtung soll sich somit grob an der jeweiligen Sharp-Ratio orientieren). Je nach Marktverfassung kann der Investitionsgrad variabel gestaltet sein, im schlimmsten Fall kann die Quote auf Null reduziert werden - als Entscheidungshilfe hierfür dienen Charttechnik (Trendfolge), (Fremd-)Analysen zum Marktsentiment, Nachrichten und Meldungen zum allgemeinen (finanz-)politischen und ökonomischen Umfeld. mehr anzeigen