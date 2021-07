Hohes EBIT-Wachstum

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird in Unternehmen investiert, welche in den letzen 5 Jahren ein Gewinnwachstum höher als 20% pro Jahr hatten.



Die Aktien in diesem Wikifolio werden durch Fundamentalanalyse ausgewählt. Es werden dafür herkömmliche Finanzportale und Newsseiten verwendet.



Die Investments werden regelmäßig geprüft, ob der jeweilige Case meiner Meinung nach noch intakt ist.



In diesem Wikifolio werden nur Aktien gehandelt. Es wird ein kurz sowie ein langerfristiger Anlagehorizont verfolgt. Umschichtungen, Nach- sowie Teilverkäufe können stattfinden. mehr anzeigen