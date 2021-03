DeepDive_US_Stocks

Handelsidee

Trading Depot nach einer festgelegten Handelsstrategie. Ein Deep Dive in die Unternehmenskennzahlen geht der Werteauswahl voraus. Die Neuallokation erfolgt wöchentlich, bei bis zu 10 gehandelten Werten. Eine Cash-Quote ist nicht vorgesehen, kann aber im Falle eines Crashs (z.B. Covid-19 Krise 2020) eingegangen werden. Alle Trades werden mit einem Stopp-Loss von 5% abgesichert. Das Anlageuniversum erstreckt sich über die an den US Börsen gehandelten Aktien. mehr anzeigen