Das Deep Value Wikifolio soll Situationen an der Börse nutzen, bei denen ein wesentlich höherer intrinsischer Wert (Value) festgestellt werden kann, als in der momentanen Bewertung widergespiegelt wird. Dazu zählt der klassische Ansatz des Value Investings nach Benjamin Graham. Des weiteren sollen auch Arbitrage-Wetten genutzt werden, die zum Beispiel bei Unternehmens-Übernahmen entstehen können. Die ausgewählten Aktien können Unternehmen in jeglicher Form, Verfassung, Größe und Herkunft sein. Grundsatz ist nur, dass ein wesentliches Chancen-Risiko Verhältnis nach meiner Einschätzung vorhanden sein muss. Die Aktien können somit aus jeder der sechs Aktien-Klassen nach Peter Lynch sein. Wobei aber mein Fokus auf den sogenannten "Asset-Plays" und "Turnarounds" liegt. Des weiteren besteht die Möglichkeit, dass Handelsstrategien mithilfe von Hebelprodukten umgesetzt werden. Deshalb schränke ich das Wikifolio im Anlageuniversum nicht ein, um jede Chance, die in Zukunft entstehen könnte, nutzen zu können. Somit beschränkt sich das Wikifolio nicht nur auf Aktien, sondern kann auch andere Anlagemöglichkeiten am Kapitalmarkt nutzen, wie beispielsweiße Hebelprodukte, Zertifikate, Fonds oder ETFs. Grundsätzlich soll der Anlagehorizont eher kurz bis mittelfristig sein.