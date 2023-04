Nachhaltig sorgenfrei leben - das ist das Motto einer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie. Dieses Ziel soll im Wesentlichen mit dividendenzahlenden Aktien erreicht werden, die in einem Nachhaltigkeitsindex gelistet sind und unter fundamentalen Gesichtspunkten ausgewählt werden. Ergänzt wird das Anlageuniversum durch einzelne Titel ohne Dividendenzahlung und Fonds, um in breite Märkte investieren zu können. Schließlich sollen in geringerem Maße auch Kryptowährungen und möglicherweise auch Anlagezertifikate Verwendung finden.