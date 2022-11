Die_Leichtigkeit_des_Seins

Die Anlagen sollen sich - wenn möglich - an folgenden Leitlinien orientieren: Variabel und flexibel sein. Orientiert am fundamentalen Wert. Unter Berücksichtigung der Chart-Technik. Möglichst wenig Schaden an Natur und Menschen anrichten. Und in der Regel sollen Investition in solche Produzenten bevorzugt werden, die mit ihrem Produkt den Konsumenten Freude bereiten, für diese wenig gesundheitsschädlich sind und der Umwelt geringen Schaden zufügen.