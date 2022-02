InvestDivid WorldAllSectors20

Handelsidee

- es wird in dividendenstarke Titel investiert die ausreichend korrigert haben und sich dennoch in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

- Es sollen insbesondere Firmen bevorzugt werden, deren Dividenenpolitik es ist die Dividenden jährlich anzuheben.

- Zumindest sollen die Firmen die letzten Jahre eine effektive Jahresrendite von 3% gezahlt haben

- sollte ein Titel aus dem Portfolio ein zweites Jahr im Folge seine Dividene ausgesetzt haben, muss ein möglichst rentabler aber zumindest markttechnisch logischer Ausstieg gesucht werden

- das Portfolio soll in möglichst vielen Sparten investieren (es soll nach Möglichkeit keine Sparte doppelt vorhanden sein) und Firmen aus der ganzen Welt berücksichtigen

- Der Anteil je Titel soll zu Eröffnung der Position bei ca. 5% des gesamten Portfolioswertes (incl. Cash) liegen

- ist der Anteil eines Titels durch Gewinnzuwächse zu groß geworden, wird entsprechend eine Teilschließung an aussichtsreichen Stellen durchgeführt. mehr anzeigen