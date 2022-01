High Growth RocketFox

Handelsidee

> Strategie: Kombination von unternehmerischer Analyse + Wachstumsinvestoren-Perspektive

> Auswahl: Nur wachstumsstarke Unternehmen oder Unternehmen die in Zukunft ein beschleunigtes Wachstum erfahren werden aufgenommen. Das angestrebte langfristige Umsatzwachstum sollte über 25% liegen.

> Haltedauer: Die Anlageperspektive ist auf einen mittel- bis langfristigen Horizont ausgerichtet (5-10 Jahre), dabei muss es Ziel sein nachhaltig wachstumsstarke Unternehmen zu identifizieren.

> Region: Weltweit, wobei einige Länder nur in Ausnahmen in Frage kommen - insb. wenn Compliance, Inflation, Korruption oder staatliche Kontrolle/Einfluss eine hohe Rolle spielen.

> Sektor: Schwerpunkt im Bereich Technologie & Software. mehr anzeigen