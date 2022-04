*Hochdividendentitel* Hier finden sich Positionen mit hoher Ausschüttung (ETF) bzw. Dividende wieder. Ziel ist es das wikifolio durch die Reinvestition dieser, langfristig wachsen zu lassen. Da US-Aktien keine Dividende im wikifolio ausschütten, wird dieser Bereich via ETF abgebildet. Inhalt: Das wikifolio wird aus diversen Aktien (verschiedenene Branchen) und ETF (Aktien und Anleihen), welche zum Zeitpunkt der Erstellung: - ca. 8 % Ausschüttungsquote bei ETF, - ca. 12 % Dividendenrendite bei Aktien, zusammengesetzt. Umsetzung: Mit dem Geld aus den Ausschüttungen /Dividenden, sowie dem ggf. vorhandenen Restkapital, sollen die anfallenden Depotgebühren beglichen werden. Jeweils im Dezember wird ggf. vorhandenes Guthaben in die Positionen (einmal bei den Aktien und ETF) mit dem geringsten Buchwert investiert. Eine Änderung an der Anzahl der Positionen ist nicht vorgesehen.