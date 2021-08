my home is my castle

Handelsidee

In diesem Wikifolio werden Aktien von Unternehmen aufgenommen, die benötigt werden um ein Eigenheim in ein Traumschloss zu verwandeln.



Es wird in Unternehmen investiert, die unteranderem in den Bereichen Baumärkte, Baustoffe, Einrichtungen, Möbel bis hin zu Smart Home tätig sind.



Die Anlagestrategie soll überwiegend mittelfristiger Natur sein.



Der Fokus wird auf Aktien (weltweit) liegen.



Für die Entscheidungsfindung wird das Internet, Publikationen, Firmen-Website, Presseartikel, sonstige Nachrichten, Finanzforen usw. dienen. mehr anzeigen