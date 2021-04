Handelsidee

Dieses wikifolio soll kollektive Intelligenz zur Ermittlung der aktuellen Long- und Short-Signale nutzen. In erster Linie sollen als Anlageuniversum Hebelprodukte zur Abbildung der Long- und Short-Signale des IR-Systems eingesetzt werden. Das Unternehmen Intelligent Recommendations (IR-System) versucht die Potentialeinschätzungen seiner User für Anlagen zu sammeln. Die Auswertung soll auf der Internetplattform der Intelligent Recommendations GmbH in verschiedenen Risikoklassen und Anlagebereichen nach statistischen Wahrscheinlichkeiten erfolgen. Entscheidungsgrundlagen von Einzelpersonen sollen dabei keine Rolle spielen. Vielmehr soll es bei kollektiver Intelligenz darum gehen, Personen, die entscheiden, sich nicht gegenseitig beeinflussen zu lassen. Dadurch soll ein statistischer Effekt erreicht werden, der einen Mehrwert zur Börse darstellen kann, wo sich Personen gegenseitig beeinflussen. Sowohl die Technische Analyse, Fundamentalanalyse und subjektive Entscheidungen sollen dadurch in Ihrer Aussagekraft in der Gesamtmeinung erhöht werden. Wird ein Short-Signal vom IR-System angezeigt, soll Cash gehalten werden. Der Anlagehorizont der Strategie soll grundsätzlich langfristig Long sein. Es können im wikifolio jedoch häufige Umschichtungen vorgenommen werden. mehr anzeigen