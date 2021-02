Weltweite Ideen

Handelsidee

Das Depot soll sich aus weltweiten Aktien, Fonds, ETF und Optionen

darauf zusammen setzen.

Es findet bei der Auswahl sowohl eine Fundamentalanalyse statt als auch eine Chartanalyse.

Weiterhin werden Momentums berücksichtigt.

Je nach Marktlage wird auch Cash in dem Depot gehalten.

Es wird in Unternehmen von großen internationalen Konzernen als auch in kleine

Unternehmen investiert. mehr anzeigen