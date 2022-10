T-Strategie

In diesem wikifolio sollen Investitionen in das gesamte Anlageuniversum getätigt werden, ausser in Hebelprodukte. In der Regel soll die Basis der Entscheidungsfindung aus einem Zusammenspiel von Charttechnik und Gesamtmarktanalyse erfolgen. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig ausgerichtet sein.