Krypto Bitcoin Blockchain

In diesem Wikifolio sollen größtenteils Aktien und Wertpapiere gehandelt werden,die in die Bereiche Krypto und Blockchain fallen. Dabei können auch Hebel Zertifikate zum Einsatz kommen,sowohl long als auch short. Diese sollen auch zum aktiven Risiko Management beitragen. Zur Ergänzung soll auch in andere Wertpapiere aus dem kompletten Anlageuniversum investiert werden. können.