Im wikifolio Krypto Altcoin Season sollen Bitcoin und alle handelbaren Altcoins wie Ethereum, Cardano, Solana und weitere mittels ETPs (Exchange Traded Products) gehandelt werden. Die Anlagedauer kann dabei in der Regel mehrere Wochen bis mehrere Jahre betragen. In Bullenmärkten sollen dabei Altcoins übergewichtet werden. In Korrekturphasen kann die Investititionsquote auch bis auf 0% gesenkt werden. Weiterhin soll es möglich sein, das wikifolio auch mit Short ETPs abzusichern. Ein-und Ausstiegspunkte sollen mit Hilfe charttechnischer Analyse und vor allem der Sentimentanalyse definiert werden.