Spekulieren Spekulieren

Handelsidee

n diesem Wikifolio soll vorrangig mit Hebelprodukten getradet werden. Hauptsächlich soll dafür in Indizes und Rohstoffen mit diesen Hebelprodukten gehandelt werden (bspw. Gold, Dax, Nasdaq, etc.)



Es ist beabsichtigt Positionen in Aktien, ETFs, ETCs, Fonds, Zertifikaten und Hebelprodukten, die länger als ein Tag laufen sollen, aus den Gewinnen heraus zu kaufen, so dass in der Regel immer eine hohe Cashquote über Nacht vorhanden ist. Diese Cashquote soll bei positiver Entwicklung des wikifolios prozentual zum gesamten wikifolio abnehmen.

Bei Extremsituationen ist es möglich, dass in Rohstoff ETCs/Aktien/Krypto ETFs das Cash geparkt wird (bspw. sehr hohe Inflation, Währungsrisiko etc.).



Die Entscheidungsfindung soll sich beim Trading hauptsächlich auf Chart- und Markttechnik stützen. Es sollen bspw. Ausbrüche, Trends, Formationen wie Flaggen und Keile getradet werden.

Zusätzlich soll auch Newsflow (bspw. FED oder EZB Sitzung) und der Gesamtmarkt (bspw. Realzins) berücksichtigt werden. Bei den Einzelaktien sollen auch fundamentale Aspekte mit in Betracht gezogen werden (bspw. Free Cash Flow, Wachstum, Verschuldung etc.).



Es kann das gesamte Anlageuniversum gehandelt werden. Der Anlagezeithorizont soll überwiegend kurzfristig sein.